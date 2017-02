Leoni strebt nach eigenem Bekunden neben dem Ausbau des Kerngeschäfts von Adaptricity auch eine enge Verknüpfung mit seinem internationalen Projektgeschäft an. Zum anderen will Leoni zusätzliche innovative Kompetenzen in den Bereichen Elektronik, Sensorik, Software und Datenanalyse aufbauen, die ent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...