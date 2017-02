Unterföhring (ots) -



- Drei Objekte der Früh Gastronomie sowie das Eden Hotel Früh am Kölner Dom zeigen ab sofort exklusive TV-Unterhaltung von Sky - Maurice Schulte, Sky: "Durch die Partnerschaft mit der Früh Gastronomie, vereinen wir nun alles, was ein Sport-Fan liebt: Besten Live-Sport, kühles Bier und leckeres Essen."



Unterföhring, 16. Februar 2017 - Ab sofort zeigen drei Restaurants der Früh Gastronomie die erstklassige Sportberichterstattung von Sky. Gäste des Eden Hotel Früh am Dom kommen auf dem Zimmer in den Genuss exklusiver Serien und unterhaltsamer Shows mit den Sendern Sky Atlantic HD und Sky 1.



Die Kölner Gastronomie-Betriebe "Venlo" im belgischen Viertel, "Em Golde Kappes" in Nippes und "Em Veedel" in der Südstadt bieten Sport-Fans nun Spitzenfußball und weitere Live-Sportübertragungen. Dazu zählen unter anderem sämtliche Spiele der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga, der UEFA Champions League und des DFB-Pokals sowie alle Spiele der UEFA Europa League mit deutscher Beteiligung. Darüber hinaus die Formel 1, Tennis, Golf und vieles mehr.



Maurice Schulte, Head of Regional Sales B2B bei Sky Deutschland: "Durch die Partnerschaft mit der Früh Gastronomie, einer der größten Privat-Brauereien im Großraum Köln mit über 112 Jahren Brautradition, vereinen wir nun alles, was ein Sport-Fan liebt. Besten Live-Sport, kühles Bier und leckeres Essen. Durch die enge Abstimmung konnten wir bei der bestmöglichen Integration von Sky in die Betriebe unterstützen. Dies hat für unseren Partner den Nutzen, dass alle Gäste unsere Inhalte in bester Form und Qualität sehen können."



Sky Business Solutions Darüber hinaus bietet Sky auch für weitere Branchen vielfältige Möglichkeiten, das Premium-TV-Angebot für Kunden und Mitarbeiter im eigenen Unternehmen zu nutzen. Einsatz findet das Portfolio von Sky im öffentlichen und halböffentlichen Raum, wie beispielsweise in der Hotellerie, in Fitnesscentern und Bürohäusern. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD liefert zudem aktuelle Sport-News aus aller Welt im Digital-Signage-Format für den Handel sowie für öffentliche Wartebereiche wie beispielsweise S- und U-Bahnhöfe. Weitere Informationen unter business.sky.de



Über Sky Deutschland: Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).



