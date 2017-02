Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-16 / 11:41 *ImmobilienScout24 optimiert die Wohnungssuche mit Echtzeitkommunikation via "Messenger"* Berlin, 16. Februar 2017. ImmobilienScout24 bietet jetzt noch mehr Zeitersparnis und Effizienz bei der Suche nach Wohnungen und Häusern: Anwender können von nun an neue Immobilienangebote in Echtzeit über "Facebook Messenger" beziehen. Außerdem bietet ImmobilienScout24 mit sofortigen Benachrichtigungen eine weitere Echtzeitdienstleistung für die Desktop- oder Smartphone-Suche. Der Vorteil für Suchende: Echtzeitinformationen über neue Angebote ohne die E-Mails zu checken oder auf die Website von ImmobilienScout24 gehen zu müssen. Fast jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht: Bei der Wohnungssuche stehen die Bewerber im Treppenhaus Schlange und zwängen sich bei der Besichtigung der Räume aneinander vorbei. Der Großteil der Wohnungsangebote ist nur für sehr kurze Zeit auf dem Markt verfügbar. Schnell auf diese Angebote reagieren zu können, kann daher von Vorteil sein. *Schneller zu einem neuen Zuhause durch Echtzeitkommunikation* Deshalb hat ImmobilienScout24 einen Dienst für "Messenger" eingerichtet, der dem Kunden automatisch und in Echtzeit Suchergebnisse via Push-Nachrichten meldet. ImmobilienScout24 nutzt automatisierte Funktionen wie Bots für "Messenger", um neue und interessante Wege für eine benutzerfreundliche Interaktion zu schaffen. "_Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, sich individuell angepasste Immobilienmeldungen direkt über Facebook-Messenger schicken zu lassen", _so Matthew Travers, Vice President of Consumer bei ImmobilienScout24. Er fügt hinzu: "_Für viele Konsumenten sind Nachrichten-Apps ein zentraler Bestandteil ihres digitalen Alltags. Deshalb ist die Suche nach Immobilien so einfacher und bequemer als über die Website_." *Wie es funktioniert:* Nutzer loggen sich auf der Webseite ImmobilienScout24 ein, um ihre personalisierten Einstellungen für Sofortnachrichten über "Messenger" vorzunehmen. *Push-Benachrichtigungen* ImmobilienScout24 bietet mit Sofortbenachrichtigungen auch eine weitere Echtzeitdienstleistung für die Wohnungssuche über Desktop oder Smartphone. Nutzer, die Firefox 45 oder den Chrome-Browser 50 (oder höhere Firefox oder Chrome Browser) verwenden, können die Benachrichtigungsfunktion auf der Webseite von ImmobilienScout24 aktivieren. *Pressekontakt* Sonja May Immobilien Scout GmbH Fon 030 / 24 301 - 1966 E-Mail: presse@immobilienscout24.de Presseservice auf der Website: http://www.immobilienscout24.de/presse [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Immobilien Scout GmbH Schlagwort(e): Immobilien 2017-02-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 545165 2017-02-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=09ac8f247146e5a4b47fe2220bc797aa&application_id=545165&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2017 05:41 ET (10:41 GMT)