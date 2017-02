Leichte Verluste dürften das Geschehen an der Wall Street am Donnerstag zum Start bestimmen. Nach der langen Rekordserie ist der Markt anfällig für Gewinnmitnahmen. Am Mittwoch schlossen die drei wichtigsten Indizes den fünften Tag in Folge auf Rekordhochs. Auch die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bereits im März konnte die Anleger nicht bremsen. Experten warnen aber vor einer Trendwende: "Diese Rally könnte ein rasches Ende finden, wenn die Erwartungen einer März-Zinserhöhung weiter zunehmen", sagt Konstantinos Anthis von ADS Securities. Gestützt hatten am Vortag auch starke Konjunkturdaten. Hier könnte es erneut Impulse geben, denn vorbörslich werden der Philadelphia-Fed-Index sowie Daten zum Immobilien- und zum Arbeitsmarkt veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten stehen Cisco nach Zahlen im Blick. Der Netzwerkausrüster büßte in seinem zweiten Geschäftsquartal bei Umsatz und Ergebnis zwar ein, übertraf aber dennoch die Erwartungen leicht. Für die Aktie geht es vorbörslich um 1,6 Prozent nach oben. Applied Materials steigen nach Vorlage von Rekordergebnissen um 2,2 Prozent. Stärker unter Druck könnten Sunpower stehen. Das Solarstromunternehmen hatte einen unerwartet großen Verlust gemeldet und enttäuschte zudem mit dem Umsatzausblick. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv. Tripadvisor sinken um 5,6 Prozent. Die Geschäftszahlen des Internet-Reisevermittlers waren geprägt von geringeren Umsätzen mit Hotels und hohen Marketingkosten.

