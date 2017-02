Unterföhring (ots) - - Der 21. Bundesliga-Spieltag unter anderem mit Hertha - Bayern und BVB - Wolfsburg am Samstagnachmittag sowie Gladbach - Leipzig am Sonntag - Thomas Eichin am Samstag ab 14.00 Uhr zu Gast bei Jessica Kastrop in Berlin - "08000 - du bist dr@uf!" am Samstag ab 17.15 Uhr mit Guido Schäfer frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Unterföhring, 16. Februar 2017 - Nach dem Auftakt in die K.o.-Phase der internationalen Wettbewerbe geht es am Wochenende weiter in der Bundesliga. Der 21. Spieltag steht auf dem Programm und die Sky Zuschauer dürfen sich auf einige hochkarätige Partien freuen. Unter anderem gastiert der FC Bayern in Berlin, Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg und mit Gladbach empfängt am Sonntag das bislang beste Rückrundenteam RB Leipzig.



Zum Auftakt melden sich Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann am Freitagabend um 19.30 Uhr aus Augsburg, wo Bayer Leverkusen zu Gast ist. Nach einem durchwachsenen Start in das Jahr 2017 gelang der "Werkself" am vergangenen Wochenende der Befreiungsschlag gegen Frankfurt. Für die Elf von Roger Schmidt ist die Partie gegen den FCA zudem auch die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League gegen Atlético Madrid (am Dienstag live und exklusiv bei Sky).



Hertha - Bayern und Dortmund - Wolfsburg am Samstag live Am Samstagnachmittag kommt es in der Original Sky Konferenz unter anderem zum Fernduell im Kampf um den dritten Platz: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Ingolstadt, zeitgleich ist in Dortmund der VfL Wolfsburg zu Gast. Nach der Strafe durch das DFB-Sportgericht wird der BVB vor einer leeren Südtribüne spielen müssen. Ebenfalls am Samstagnachmittag empfängt Hertha BSC den FC Bayern, dessen Vorsprung auf Platz zwei am vergangenen Spieltag auf sieben Punkte anwuchs. Moderatorin Jessica Kastrop begrüßt die Zuschauer um 14.00 Uhr live aus Berlin zur Original Sky Konferenz. Ihr Gast ist Thomas Eichin, ehemaliger Geschäftsführer Sport des SV Werder Bremen und des TSV 1860 München.



Im Anschluss an die Nachmittagsspiele meldet sich Sebastian Hellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelder aus Hamburg zum "bwin Topspiel der Woche". Drei Pflichtspielsiege hintereinander feierte der HSV zuletzt. Gegen den SC Freiburg wollen die Hamburger nun vor heimischem Publikum nachlegen und sich damit weiter von den Abstiegsrängen entfernen.



Die Mannschaft der Stunde gegen das Team der Hinrunde: Gladbach gegen Leipzig am Sonntag live Auch am Sonntag dürfen sich die Sky Zuschauer auf hochkarätige Duelle freuen. Unter anderem muss RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach ran. Nach zuletzt zwei Niederlagen darf sich der Aufsteiger keine weiteren Ausrutscher erlauben, will er dem FC Bayern noch gefährlich werden. Die "Fohlen" hingegen strotzen vor Selbstbewusstsein: Drei Siege aus drei Partien machen die Borussia zum aktuell besten Team der Rückrunde und lassen die Hoffnungen auf einen Europa-League-Platz wieder aufleben. Abgerundet wird der Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend um 19.30 Uhr mit "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt im Anschluss an das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 wieder hochkarätige Gäste im Studio, um über aktuelle Fußballthemen zu diskutieren.



"08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport News HD Bereits nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können die Zuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bist dr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöcker diskutieren. Zu Gast ist dieses Mal Guido Schäfer, der als Chefreporter der Leipziger Volkszeitung regelmäßig über RB berichtet. Vor seiner Zeit als Journalist war er als Profi beim 1. FSV Mainz 05 aktiv, für den er 177 Einsätze in der 2. Bundesliga absolvierte.



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.



Der 21. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars: Freitag: 19.30 Uhr: FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Samstag:



14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD 15.15 Uhr: Hertha BSC - FC Bayern München SV auf Sky Sport Bundesliga 2 HD 15.15 Uhr: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 3 HD 15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 4 HD 15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 04 auf Sky Sport Bundesliga 5 HD 15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 6 HD



17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Hamburger SV - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf Sky Bundesliga 3 HD Sonntag: 15.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD 17.00 Uhr: 1. FC Köln - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD 19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



