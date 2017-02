Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FSE: PNX) hat einen weiteren Verkauf von hochgradigem Zink-Sulfid in Direct-Shipping Qualität von der Pinargozou Mine in der Türkei bekannt gegeben. Pasinex betreibt diese Zink-Mine in einem 50/50 Joint Venture mit seinem türkischen Partner Akmetal A.S. Pasinex teilte außerdem mit, dass die Veröffentlichung einer Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard in den kommenden Monaten geplant ist.

