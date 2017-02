Liebe Leser,

der lukrative Windmarkt entwickelte sich in den letzten Jahren mehr und mehr zum Energie-Markt der Zukunft. Dies wird nun abermals vom Bundesverband für Windenergie (kurz: BWE) bestätigt. So konnte die Windindustrie mit einem Zuwachs von 4.625 Megawatt an Land die im Juli 2016 abgegebene Prognose noch übertreffen. Dies entspreche einem Wachstum von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die Jahre 2017 und 2018 erwarte man mit 4.500 bis 5.000 Megawatt und 3.000 bis ...

