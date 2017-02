London (ots/PRNewswire) -



Partnerschaft macht Ihr Smartphone richtig schön und ermöglicht Ihnen, sich selbst auszudrücken



In einem Zug, der die Welt der Technologie und der Farben näher als jemals zuvor zusammenbringt, haben sich Huawei Consumer Business Group und The Pantone Color Institute zusammengeschlossen, um die neuesten Trendfarben für die bevorstehenden Produkteinführungen von Huawei anzubieten.



Indem Huaweis fortschrittliche Technikerfahrung und branchenführende Metallverarbeitung mit der zuverlässiger Vordenkerschaft und der führenden Rolle im Bereich Farben des The Pantone Color Institute vereint werden, können sich Verbraucher auf Geräte freuen, die nahtlos bahnbrechende Innovation mit atemberaubender Schönheit vereinen.



Als der weltweit drittgrößte Smartphonehersteller war Huawei CBG erstmals im Jahr 2014 auf der angesehenen Liste Interbrand Best Global Brands zu finden und im Jahr 2016 stieg das Unternehmen auf Platz 72. Diese Partnerschaft mit dem The Pantone Color Institute will auf dem Erfolg vorheriger Geräte, wie dem Huawei P9 und P9 Plus aufbauen, die weltweit über 10 Millionen Mal ausgeliefert wurden.



The Pantone Color Institute arbeitet mit Marken weltweit zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die Kraft, die Psychologie und die Emotion von Farben in ihrer Designstrategie zu nutzen. Als eine einzigartige Adresse für Farbe sieht das Pantone Color Institute zukünftige Farbrichtungen voraus und zeigt, wie Farbe menschliche Emotionen durch saisonale Trendvorhersagen, maßgeschneiderte Farbkreationen und soziale Kommentare - eingeschlossen PANTONE Farbe des Jahres - beeinflusst.



Durch diese aufregende Partnerschaft mit Huawei, wird das The Pantone Color Institute damit fortfahren, die Sprache der Farbe weiter zu erkunden, um den Kunden von Huawei die angesagtesten Farbstellungen direkt an die Hand zu geben.



Richard Yu, CEO von Huawei Consumer Business Group, erklärte, "Als die weltweit führende Autorität in Sachen Farbe sind wir erfreut mit dem The Pantone Color Institute an der Entwicklung unserer Produktreihe zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die neuesten Trends zu bieten. Wir bei Huawei glauben sehr an die Kraft kollektiver Weisheit und an die Zusammenarbeit. Diese Partnerschaft wird es Kunden ermöglichen, sich selbst lebhafter durch die universelle Sprache der Farbe auszudrücken."



Laurie Pressman, VP des The Pantone Color Institute, fügte hinzu: "Da Kunden Farben mit größerer Leichtigkeit als Ausdrucksmittel nutzen, sehen wir, das Farbe immer experimentierfreudiger und kreativer eingesetzt wird. Farbe ist wahrlich ein Medium, mit dem sich Menschen der Welt um sie herum mitteilen können. Huawei erkennt diese sich entwickelnde Dynamik bei den Verbrauchern und wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft den Kunden von Huawei die Möglichkeit zu geben, eine klare Farbaussage zu treffen."



Mehr Details und Informationen über die Partnerschaft zwischen Huawei und The Pantone Color Institute werden auf der Pressekonferenz von Huawei CBG bekanntgegeben, die am Sonntag, 26. Februar während des Mobile World Congress in Barcelona stattfinden wird.



Informationen zur Huawei Consumer Business Group



Huaweis Produkte und Dienstleistungen sind in mehr als 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Das Unternehmen befand sich im Jahr 2014 auf Platz 3 bei der weltweiten Auslieferung von Mobiltelefonen. 16 F&E-Zentren wurden in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und in China eingerichtet. Huawei Consumer Business Group ist eine von drei Geschäftseinheiten Huaweis und deckt Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Heimgeräte und Cloud-Dienste ab. Huaweis weltweites Netzwerk baut auf über 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsindustrie auf und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern weltweit die neuesten technologischen Fortschritte bereitzustellen.



Informationen zu Pantone und zum The Pantone Color Institute



PANTONE®, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von X-Rite, Incorporated, ist die weltweite Autorität in Sachen Farbe und Anbieter von professionellen Farbstandards für die Designindustrien. Pantones universelle Sprache der Farbe wird von über 100 Millionen Designfachkräften weltweit genutzt, um auf Farbtrends zuzugreifen, die Farbauswahl zu kommunizieren und die Farbkonsistenz für jede vorstellbare Oberfläche, Textur und auch für jedes Material und Finish sicherzustellen.



Mit dem The Pantone Color Institute wird Pantone auch weiterhin die zukünftige Ausrichtung von Farbe vorhersehen und den Einfluss von Farben auf die menschlichen Gedankenprozesse, Emotionen und körperlichen Reaktionen untersuchen. Pantone engagiert sich auch weiterhin dafür, Fachkräften ein besseres Verständnis von Farben zu geben und sie dabei zu unterstützen, Farbe effektiver zu nutzen. Pantone ist immer eine Quelle für Farbinspirationen und bietet seinen Kunden von Designern inspirierte Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pantone.com. Für die aktuellsten News, Informationen und Konversationen verbinden Sie sich mit Pantone auf Instagram, Facebook (http://www.facebook.com/pantonecolor), Twitter (http://www.twitter.com/PANTONE) und Pinterest (http://www.pinterest.com/pantonecolor).



