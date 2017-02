RWE hält nach dem Börsengang noch rund 70 Prozent an INNOGY und sagt seinen Aktionären eine "üppige" Dividendenpolitik zu, die vornehmlich aus INNOGY zu ziehen wäre. Diese 70 Prozent sind wie viel wert?



Der deutsche Energiemarkt ist kompliziert. Klar ist jedoch, dass der Anteil der Erneuerbaren Energien ansteigt und die Old Energy schrittweise reduziert wird. Doch Strom wird in jeder Weise gehandelt und muss effektiv verteilt werden, und darin liegt das dauerhafte Ertragsgeschäft. Es ist die Zukunft von INNOGY ebenso wie für UNIPER.



Was ist INNOGY als Langfrist-Investment wert? 18 Mrd. Euro aktueller Marktwert reichen dafür nicht aus. Eine ganz zuverlässige Ertragsprognose gibt es deshalb nicht, weil zurzeit umfangreiche Abgrenzungen nötig sind, die nicht zuverlässig kalkuliert werden können. RWE bedient sich zudem demnächst aus der Beteiligung, wenn der eigene Bedarf für die Dividende nicht ganz ausreicht. Das ergibt eine Doppelspekulation.



Eine Übernahme von INNOGY durch Dritte kommt nicht in Frage. Wir rechnen jedoch mit mehreren Investoren-Paketen im Umfang von jeweils 5 % aus der Sicht von Investoren, die eine sichere Rendite erwarten. Auch eine Schachtel-Beteiligung von 25 % ist nicht in Sicht. Wie weit reicht die Phantasie?



