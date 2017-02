Die Übernahme von Bayer durch Monsanto könnte sich noch bis Ende des Jahres hinziehen. Damit rechnet zumindest Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Jedoch kann man sich natürlich schon jetzt positionieren. Wie dies am Besten funktionieren könnte, verrät der Experte in diesem Video. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Bayer auch um die Lufthansa, E.ON, Apple, Monsanto, Tesla und JinkoSolar. Das Interview finden Sie HIER.