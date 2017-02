DRILLISCH AG

Liebe Trader,

das letzte Mal, dass Drillisch Höhenluft schnuppern durfte, war bei 49,60 Euro im Oktober 2015 - anschließend fiel der Wert in eine längere Konsolidierungsbewegung, die bis auf eine Unterstützungszone um 33,20 Euro abwärts reichte. Dort fand die Aktie ihren finalen Boden vor und startete nur wenig später einen Angriff auf den übergeordneten Abwärtstrend um 44,00 Euro. Zwar scheiterte Drillisch mit den ersten Ausbruchversuch und gab noch einmal auf 35,15 Euro bis Dezember nach, doch zu Jahresbeginn klappte es endlich mit einem nachhaltigen Kursanstieg, sodass ein mustergültiges Kaufsignal etabliert werden konnte. Ein erstes Zwischenhoch konnte bereits bei 43,59 Euro erzielt werden, kurz darauf folgte auch schon ein regelkonformer Pullback zurück zum Trendkanal, sowie auf das Niveau von 39,87 Euro - nun wurde wieder ein dynamischer Angriff auf die Jahreshochs gestartet und sollte weit darüber reichen.

Long-Chance:

Um zu den Zwischenhochs aus September 2016 bei 44,65 Euro ansteigen zu können, muss es Marktteilnehmern erst noch gelingen die Vorhochs bei 43,59 Euro zu überwinden. Übergeordnet könnte Drillisch anschließend sogar direkt bis auf 47,38 Euro durchziehen, ohne eine signifikante Pause einzulegen. Hierauf können nun interessierte Anleger über ein entsprechendes Long-Investment setzen und am Ende eine schöne Rendite herausholen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 42,00 Euro einfinden und ist bei steigenden Kursnotierungen entsprechend nachzuziehen. Sukzessiv eintrüben dürfte sich das Chartbild allerdings bei einem unerwarteten Rückfall unter die 50-Tagelinie bei aktuell 41,41 Euro, dann droht nämlich ein Rücksetzer auf rund 40,00 Euro. Eine Kapitulation der Käufer wäre hingegen bei einem Bruch der 200-Tage Durchschnittslinie bei 39,34 Euro zu erwarten, in diesem Fall geht es mit Drillisch recht zügig in den Bereich der Dezembertiefs bei 35,15 Euro weiter abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 43,59 Euro

Kursziel: 44,56 / 47,38 Euro

Stopp: < 42,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,59 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Drillisch AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 43,01 Euro; 15:0 0 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

