E.ON hat sich dazu entschlossen eine staatliches Förderprogramm zu nutzen und rund 250 Ladesäulen für Elektroautos zu bauen. Für Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch ein kleiner. Erfahren Sie mehr zu seiner Einschätzung der Aktie in diesem Video. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben E.ON auch um die Lufthansa, Apple, Monsanto, Bayer, Tesla und JinkoSolar. Das Interview finden Sie HIER.