Lieber Leser,

die TecDAX-Index könnte in den nächsten Tagen einen Ausbruch aus dem in 2015 erzielten Allzeithoch bei 1.887 Punkten (Future) wagen. Am Dienstag bereits kam der Index diesem Level ziemlich nahe und prallte zunächst kurz davor ab, was aber nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich wäre allenfalls, sollte der Index nicht einen weiteren Ausbruchsversuch starten.

Selbst wenn der Index kurze Zeit später trotzdem in eine Korrekturphase übergeht, so hat sich in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...