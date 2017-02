Am Mittwoch generierte der Dow Jones schon wieder ein Allzeithoch. NASDAQ und S&P 500 konnten zuletzt ebenfalls weiter zulegen und auch bei den deutschen Nebenwert-Indizes läuft es eigentlich prächtig. Und beim DAX? Hier herrscht weiterhin Flaute. Der deutsche Leitindex kommt in diesen Tagen einfach nicht so richtig vom Fleck. Aber weshalb eigentlich? Eine Einschätzung von Norbert Paul bei Börse Stuttgart TV.