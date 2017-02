Bonn (ots) - Bei der 53. Münchner Sicherheitskonferenz kommen die wichtigsten Entscheidungsträger der internationalen Sicherheitspolitik zusammen, um über das transatlantische Verhältnis und die internationale Sicherheitspolitik zu diskutieren. Im Fokus der dreitägigen Veranstaltung steht die neue Regierung von US-Präsident Donald Trump. Unter den diesjährigen Teilnehmern sind u.a. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), US-Vizepräsident Mike Pence, US-Verteidigungsminister James Mattis und UN-Generalsekretär Antonio Guterres. phoenix zeigt die Eröffnung der Konferenz im Bayerischen Hof am Freitag ab 14.30 Uhr live. Moderatorin im Studio ist Sonja Fuhrmann. Am Samstag ist phoenix von 9 bis 13 Uhr live dabei, dann mit Moderator Stephan Kulle im Studio.



Unter Leitung von Wolfgang Ischinger sind rund 500 hochrangige Persönlichkeiten zur Sicherheitskonferenz eingeladen, um über aktuelle Krisen und künftige Herausforderungen zu diskutieren. Auf der Konferenzagenda stehen insbesondere die Zukunft der transatlantischen Beziehungen und des NATO-Bündnisses nach dem Regierungswechsel in den USA, die EU-Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Ukraine-Krise, die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, der Krieg in Syrien und die Sicherheitslage in Asien-Pazifik.



