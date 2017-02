Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt (pta040/16.02.2017/20:05) - 16.02.2017 - Die SPOBAG AG legt die

vorläufigen untestierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2015 vor. Das Rohergebnis

sank deutlich von einem Überschuss i.H.v. von 29,2 TEUR im Vorjahr auf

einen Verlust i.H.v. 540,3 TEUR. Die Gesellschaft weist nach vorläufigen Zahlen

einen Jahresfehlbetrag von 527,9 TEUR (Vorjahr: Jahesüberschuss von 29,2 TEUR)

aus. Der Bilanzverlust stellt sich auf 467,4 TEUR (Vorjahr Bilanzgewinn: 60,4

TEUR). Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2015 644,7 TEUR nach 2.222,6 TEUR im

Vorjahr.

Der vollständige Geschäftsbericht wird im Frühjahr 2017 veröffentlicht und auf

der Internetseite der Gesellschaft unter www.spobag-ag.de im Bereich

Veröffentlichungen/Finanzberichte zur Einsicht bereit gestellt.

Auch gegenwärtig betreibt die SPOBAG AG keine operativen Geschäfte, sondern

verwaltet weiterhin ausschließlich das eigene Vermögen. Das

Gesellschaftsvermögen wurde nach wie vor im Tagesgeld und aktiv am Kapitalmarkt

angelegt.



Sascha Magsamen

Vorstand der SPOBAG AG



(Ende)



Aussender: SPOBAG AG

Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sascha Magsamen

Tel.: 069 788 088 06-91

E-Mail: vorstand@spobag-ag.de

Website: www.spobag-ag.de



ISIN(s): DE0005490601 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1487271900335



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 16, 2017 14:05 ET (19:05 GMT)