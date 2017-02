FRANKFURT (Dow Jones)--Die überraschend am Donnerstagabend veröffentlichten Geschäftszahlen der Allianz haben laut einem Händler von Lang & Schwarz das nachbörsliche Geschäft ganz klar dominiert. "Die Zahlen und der Aktienrückkauf kamen gleichermaßen gut an", sagte der Marktteilnehmer am Abend. Der Versicherungskonzern hatte nicht nur die Dividende stärker als erwartet erhöht, hinzu kam noch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro. Zudem legte der Konzern solide Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vor. Die Aktie der Münchener wurde am Abend 3 Prozent fester gestellt.

Der Generikahersteller Stada hat eine weitere Interessenbekundung für eine eventuell vollständige Übernahme erhalten. Der indikative Angebotspreis lag den Angaben zufolge über den bislang erhaltenen Geboten. Auch diese Nachricht kam bei Anlegern gut an, die Titel wurden 2 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.780 11.757 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

