Wie die Zeit vergeht! Vor beinahe zwei Jahren, im Mai 2015, hatten wir an dieser Stelle schon auf WPC Resources Ltd. (TSX.V: WPQ; FRA: 5WP) aufmerksam gemacht. Seitdem hieß es warten - eine echte Geduldsprobe. Aber langsam tut sich was und wir schlagen vor, die Aktie wieder auf's Radar nehmen: Am 1. November vergangenen Jahres - nach mehr als einem Jahr Verhandlungen! - hat WPC mit dem Verkäufer Mandalay Resources endlich die definitiven Konditionen für den Erwerb der historischen Lupin Gold Mine in Nunavut, Kanada, fertig aushandelt. Mandalay wird u.a. 3 Mio. CAD in Cash sowie 20 Mio. Aktien erhalten und kann nach vier Jahren einen Schuldschein über 1,6 Mio. CAD nach eigener Wahl gegen 16 Mio. Aktien bei 0,10 CAD tauschen oder die Zinsen von 6 Prozent pro Jahr beanspruchen. Hinzu kommen noch 10.000 Unzen Gold aus der Produktion.

