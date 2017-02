TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einer insgesamt holprigen Börsenwoche dominieren zum Wochenausklang in Ostasien Gewinnmitnahmen und die Suche nach sicheren Häfen. Händler verweisen dazu auch auf die US-Vorgaben, wo die Trump-Rally am Donnerstag zunächst abebbte.

In Seoul drücken Kursverluste beim Indexschwergewicht Samsung den Kospi leicht ins Minus. Die Samsung-Aktie verliert gut 1 Prozent, nachdem der Erbe und inoffizielle Chef des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong, im Zuge neuer Vorwürfe im Korruptionsskandal um die entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye inhaftiert worden ist.

In Tokio verliert der Nikkei-Index im späten Handel 0,6 Prozent auf 19.236 Punkte und bewegt sich damit im Bereich eines Sechstagestiefs. In Schanghai und Hongkong geben die Indizes ähnlich stark nach. In Schanghai hatte das Marktbarometer anfangs noch zugelegt, ehe besonders bei konjunktursensiblen Aktien Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach den jüngsten Aufschlägen sei dies aber normal, meint Jacky Zhang, Analyst bei BOC International. In Singapur steigen die Kurse dagegen, nachdem das Wirtschaftswachstum dort im Schlussquartal 2016 deutlich stärker ausfiel als gedacht.

Offizielles Aus für Hanjin Shipping

Die Tage der Reederei Hanjin Shipping an der Börse sind endgültig gezählt. Ein südkoreanisches Gericht hat das ehemals siebtgrößte Schifffahrtsunternehmen der Welt endgültig für zahlungsunfähig erklärt und angeordnet, es innerhalb von fünf Monaten zu liquidieren. Die Börse teilte darauf mit, dass die bereits vom Handel ausgesetzte Aktie von der Börse genommen wird.

Für die Sharp-Aktie geht es in Tokio derweil um 2,8 Prozent nach oben. Das Elektronik-Unternehmen hat angekündigt, dass der erwartete Verlust im laufenden Geschäftsjahr niedriger als bislang gedacht ausfallen wird, nachdem Verträge mit Rohmaterialzulieferern neu verhandelt wurden und deswegen die Kosten sinken werden.

Einen 11-prozentigen Kurssprung machen Trend Micro. Nach Bekanntgabe eines Nettogewinnanstiegs um 15 Prozent und einer Dividendenerhöhung notiert die Aktie des Cybersicherheitspezialisten damit auf einem Einjahreshoch.

Toshiba weiter auf dem Weg nach unten

Toshiba rutschen um 10 Prozent ab auf ein Elfmonatstief, erneut belastet von Sorgen um die finanzielle Lage des Konzerns im Umfeld riesiger Abschreibungen auf eine US-Kraftwerkstochter. Damit einher gehen Spekulationen über einen Abstieg der Aktie aus dem ersten Börsensegment in Tokio und möglicherweise einem kompletten Verlust der Börsennotierung.

In Hongkong trifft es die Aktie der Bank of East Asia hart, sie verliert rund 4 Prozent. Die Bank hat einen Rückgang des Nettogewinns 2016 um ein Drittel mitgeteilt, belastet vor allem von Verlusten im Kreditgeschäft.

In Sydney haben Santos 0,3 Prozent höher geschlossen. Der Ölförderer hatte weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegende Geschäftszahlen für 2016 berichtet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.805,80 -0,18% +1,87% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.235,56 -0,58% +0,63% 07:00 Kospi (Seoul) 2.080,66 -0,08% +1,95% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.209,88 -0,61% +3,42% 08:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) 1.974,40 0% +3,95% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.985,30 -0,51% +9,07% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.110,26 +0,44% +7,97% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.709,45 +0,11% +4,12% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0671 +0,0% 1,0668 1,0627 +1,5% EUR/JPY 121,01 +0,1% 120,85 120,90 -1,6% EUR/GBP 0,8535 -0,1% 0,8545 0,8508 +0,1% GBP/USD 1,2503 +0,1% 1,2485 1,2489 +1,3% USD/JPY 113,41 +0,1% 113,28 113,77 -3,0% USD/KRW 1143,85 +0,1% 1142,28 1140,71 -5,3% USD/CNY 6,8674 +0,2% 6,8537 6,8590 -1,1% USD/CNH 6,8522 +0,0% 6,8503 6,8472 -1,8% USD/HKD 7,7598 +0,0% 7,7593 7,7601 +0,1% AUD/USD 0,7710 +0,2% 0,7693 0,7708 +6,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,44 53,36 +0,1% 0,08 -2,2% Brent/ICE 55,76 55,65 +0,2% 0,11 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,75 1.239,08 -0,1% -1,33 +7,5% Silber (Spot) 18,05 18,10 -0,3% -0,05 +13,3% Platin (Spot) 1.012,75 1.013,00 -0,0% -0,25 +12,1% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +8,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2017 00:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.