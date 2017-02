Mangels Impulsen von der Wall Street dürfte der Dax am Freitag zunächst auf der Stelle treten. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent tiefer mit 11.757,24 Punkten geschlossen. Bei den Dax-Einzelwerten dürfte Allianz das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Nach einer Gewinnsteigerung 2016 kündigte der Versicherer einen Aktienrückkauf an.

