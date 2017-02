NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst Thomas Seidl hob in einer ersten Reaktion vom Freitag besonders den ersten Aktienrückkauf der Unternehmensgeschichte positiv hervor. Das Geschäft sei im vierten Quartal zudem besser gelaufen als gedacht. Das operative Ergebnis habe sowohl seine als auch die Markterwartungen übertroffen, so Seidl./ag/zb

ISIN DE0008404005

AXC0028 2017-02-17/07:36