Das Wertpapier des Telekommunikationsanbieters Vodafon ist in den letzten Wochen auf eine solide Unterstützung getroffen und versucht sich in diesem Bereich nun an einem Boden - sollte dieser gelingen, so dürfte wieder mittelfristiges Erholungspotential freigesetzt werden.

Übergeordnet kann seit Ende 2008 ein ungebrochener Aufwärtstrendkanal in dem Kursverlauf von Vodafon eingezeichnet werden, der die Aktie von 1,200 auf 3,545 Euro aufwärts drücken konnte. Doch seit Mitte 2015 beherrscht das Wertpapier ein untergeordneter Abwärtstrend und drückte den Wert auf die markante Horizontalunterstützung, sowie die langfristige Trendkanalbegrenzung bei 2,254 Euro wieder abwärts. Zum Jahreswechsel 2016/2017 ist jedoch eine deutliche Verbesserung des Chartbildes auf kurzfristiger Basis erkennbar - Marktteilnehmer arbeiten scheinbar an einem Doppelboden in diesem Bereich. Sollte dieser mit einem weiteren ...

