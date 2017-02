Elringklinger hat es schwer: Zylinderdichtungen

sind in jedem Otto-Motor ein Muss. In Elektro-

Autos sind sie wohl überfl üssig. Die Schwaben müssen also zum bisherigen Produktportfolio ein neues erfinden, um Auto-Zulieferer zu bleiben. Wie lange hat man dafür Zeit und was wird es kosten? Die Aktie ist deshalb die spannendste

Comeback-Story der Autotechnik.



