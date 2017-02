Der Einstieg von Ningbo Jifeng bei Grammer stößt bei Großaktionär Nijaz Hastor auf Unverständnis. Hastor erhob am Mittwoch erneut Vorwürfe gegen die Führungsspitze von Grammer. "Vorstand und Aufsichtsrat der Grammer AG lassen offenbar nichts unversucht, um ihre Pfründe zu erhalten und die von ihr befürchtete Mehrheit in einer zeitnah stattfindenden Hauptversammlung zu verhindern." Übersetzt: Nijaz Hastor führt immer wieder die magere Gewinnmarke von Grammer als Hauptkritikpunkt an.

