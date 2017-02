Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 73 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten die Franzosen die erst im Dezember angepassten Ziele erreicht, schrieb Analyst Damian McNeela in einer Studie vom Freitag. Der Ausblick für das organische Wachstum zeige, dass der Lebensmittelkonzern kurzfristig in schwierigen Fahrwassern bleibe. McNeela glaubt aber weiter an Fortschritte im Wandel hin zu qualitativ besserem und konstanterem Wachstum./ag/ajx

AFA0009 2017-02-17/08:56

ISIN: FR0000120644