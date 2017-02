Liebe Leser,

In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, das vor allem von der Konjunkturschwäche in wichtigen Schwellenländern wie China, Brasilien und Russland geprägt ist, hat Andritz solide Ergebnisse erzielt. In den ersten 9 Monaten ging der Umsatz zwar um 7,6% zurück, der Gewinn ist aber um 7,1% gestiegen. Pro Anteilsschein waren es sogar 8,5% wegen einer geringeren Anzahl Aktien. In allen Sparten hat der Konzern weniger umgesetzt. Positiv überrascht hat dagegen die Auftragslage.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...