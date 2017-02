Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bayer-Aktie sei unter seinen "Top-Picks" im weltweiten Pharmasektor nun vom fünften auf den dritten Platz vorgerückt und in Europa nun sein Favorit Nummer zwei, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie am Freitag. Er verwies auf Anzeichen einer Erholung bei der Saatgut-Sparte Crop Science. Zudem gebe es für Bayer nur geringe Risiken mit Blick auf die Unsicherheiten in den USA für die Preisgestaltung von Medikamenten./ck/ajx

ISIN: DE000BAY0017