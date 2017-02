An den Jahreszahlen der Deutschen Börse gibt es so gar nichts ausszusetzen. Dafür stehen andere Dinge im Vordergrund. Beispielsweise die Ermittlungen gegen den CEO wegen des Verdachts auf Insiderhandel und auch die geplante Fusion mit der London Stock Exchange. Alles was Sie als Anleger wissen müssen, erfahren Sie in diesem Beitrag. Neben den Aussagen von Carsten Kengeter,CEO der Deutschen Börse in der Bilanzpresse-Konferenz spricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Ascan Iredi die Zahlen und Aussagen des Vorstandes.