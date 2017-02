Mitte September hatten wir Ihnen die Aktie von Mensch und Maschine ans Herz gelegt. Seither konnte sich der Wert zwar positiv entwickeln - das Plus beträgt solide 6% - doch wir hatten uns deutlich mehr erhofft. Der Ausbruch aus der seit Sommer 2016 geltenden Handelsspanne ist dem Wert bisher noch nicht gelungen. Das könnte sich aber in diesem Jahr ändern. Denn Mensch und Maschine steht noch mitten im Umbruch des Systemhausgeschäfts, bei dem die Software künftig mehr vermietet als verkauft werden soll. Derzeit ist das noch ein wenig ein Hemmschuh für das Gewinnwachstum, aber künftig steigt der Rohertrag in diesem Segment stärker als die Kosten, kündigte Vorstandschef und Firmengründer Adi Drotleff im Dezember im Gespräch mit ...

