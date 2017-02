Die Deutsche Börse hat in dieser Woche eine Dividendenerhöhung avisiert und die Markterwartungen übertreffende Ergebnisse vorgelegt. Der Marktbetreiber teilte mit, dass er eine noch vom Aufsichtsrat zu genehmigende Dividende für das Jahr 2016 von 2,35 nach 2,25 € vorschlagen werde. Das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) des 4. Quartals fiel mit 271,3 Mio. nach 141,9 Mio. € deutlich höher als vom Markt erwartet aus (247 Mio. €). Ohne Sondereffekte stieg es um 26 % auf 276,3 Mio. €. Das Jahres-Ebit stieg in bereinigter Betrachtung um 15 % auf 1,108 Mrd. €. Für das laufende Jahr prognostizierte das Unternehmen einen Anstieg des Erlöses um 5 % bis 10 % sowie des Konzern-Periodenüberschusses (810,8 Mio. € 2016) von 10 bis 15 %.



