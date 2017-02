Liebe Leser,

Skandale treiben mitunter seltsame Blüten. Die einzelnen Sündenfälle der Deutschen Bank aus den vergangenen Jahren aufzuzählen, würde zu weit führen. An dieser Stelle will ich nur an das kürzlich beigelegte Verfahren wegen Quasi-Beihilfe zur Geldwäsche in der russischen Niederlassung erinnern.

Ein besonders heikler Fall

Der Kernvorwurf der US-Justizbehörden gegen den Konzern lautete, die Bank habe ihre Kontrollpflicht sträflichst vernachlässigt. Das Frankfurter ...

