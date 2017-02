Seit Monaten zieht sich die Konsolidierung in der Stahlbranche in die Länge. ThyssenKrupp plant nach wie vor die europäischen Aktivitäten in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel auszulagern. Im Fokus stehen die Pensionsverpflichtungen in Großbritannien. Der Wettbewerber sieht nun aber Fortschritte in den Verhandlungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...