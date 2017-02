FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Rheinmetall hat mit dem US-Rüstungshersteller Raytheon eine globale Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungstechnik vereinbart. Die beiden Unternehmen wollen insbesondere in den Bereichen Luftverteidigung, Kampffahrzeuge, Waffen bzw. Munition, Cyber Defence sowie im Bereich Simulation und Ausbildung eng zusammenarbeiten, wie die Rheinmetall AG mitteilte.

In der neuen Kooperation adressieren die Partner dabei die internationalen Märkte sowie auch Programme in ihren Heimatmärkten Deutschland und USA.

Die Raytheon Co mit Sitz in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts erzielte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr mit 63.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet Raytheon hochmoderne Elektronik, Einsatzsystemintegration, C5I-Produkte und -Dienstleistungen sowie Aufklärung und Erfassung, Effektoren und Einsatzunterstützung für Kunden in mehr als 80 Ländern an.

