Bayer versucht sich an der größten Übernahme, die je ein deutscher Konzern gewagt hat. Doch der Monsanto-Deal birgt nicht nur ein Reputationsproblem. Wie gefährlich ist die Übernahme für Bayer?

An den entscheidenden Moment kann sich Monsanto-Vorstand Robb Fraley noch gut erinnern. An jenen 10. Mai 2016, als Fraley und seine Vorstandskollegen dachten, der neue Bayer-Chef Werner Baumann wäre bloß zu einem netten Antrittsbesuch in ihr Forschungszentrum in Chesterfield, US-Bundesstaat Missouri, gereist. Damals saßen sie mit Baumann im Konferenzraum Marquette zusammen, im Untergeschoss gleich neben der Kantine. Der Bayer-Chef sprach einige einleitende Worte, kam dann schnell zur Sache und überreichte den verdutzten Monsanto-Managern einen Brief des Bayer-Vorstands - das Angebot zur Übernahme von Monsanto. "Ich war ein wenig schockiert", sagt Fraley. Baumann freilich war sich seiner Sache ganz sicher: "Beide Unternehmen passen perfekt zusammen und ergänzen sich hervorragend", argumentiert er. Bayer ist stark im Pflanzenschutz, Monsanto beim Saatgut. Mittlerweile sieht das auch Fraley so.

Vier Monate später, nach einem harten Preispoker, schlug Monsanto bei 66 Milliarden Dollar ein, rund 40 Prozent Aufschlag auf den letzten Aktienkurs vor der Offerte. Aus Bayer und Monsanto soll nun der größte Agrarkonzern der Welt entstehen. Nur schon jetzt ist klar: Monsanto wird Bayer viel Ärger bereiten. "Die Gefahr ist, dass Monsanto wegen seines schlechten Images und mangelnder Akzeptanz zu einer echten Belastung für Bayer zumindest in Europa wird", sagt Uwe Kohrs, Präsident des GPRA, des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kommunikationsberater. Und es sind nicht nur die Umweltschützer, die wider Monsanto streiten. Auch Finanzexperten zweifeln an dem US-Konzern, der seine wirtschaftlich besten Zeiten scheinbar hinter sich hat. Der Umsatz ist binnen drei Jahren von fast 16 Milliarden auf 13,5 Milliarden Dollar gesunken; ebenso ist der Gewinn weggeschmolzen. "Die operative Gewinnmarge sinkt seit Jahren", sagt Olaf Tölke, Geschäftsführer der Ratingagentur Scope, "das ist für die Aktionäre ein ernster Anlass zur Sorge." Die Margen im Pflanzenschutzgeschäft sinken. Die Nachfrage nach gentechnisch verändertem Saatgut, einer besonderen Spezialität des Konzerns, stockt. Zwar investiert Monsanto kräftig in neue Technologien - bislang sind die Aussichten allerdings bescheiden.

Bayer-Chef Baumann muss sich künftig auf viele kritische Fragen gefasst machen, wenn er etwa am 22. Februar die Bayer-Jahreszahlen präsentiert und am 28. April seinen Aktionären auf der Hauptversammlung Rede und Antwort stehen muss. Doch der Chef, 54 Jahre alt, seit fast 30Jahren im Konzern, ist überzeugt, dass Monsanto über die besten Forscher, Technologien und Konzepte für die Zukunft verfügt: Für ihn ist Monsanto eines "der innovativsten Unternehmen" in den USA. Starinvestor Warren Buffett ist dort gerade eingestiegen. Gemeinsam, so Baumann, wollen beide Konzerne daran arbeiten, "eine deutlich wachsende Weltbevölkerung auf eine ökologisch nachhaltige Weise zu ernähren".

Ein betriebswirtschaftliches Problem oder den Schlüssel zur Lösung des größten Menschheitsproblems - wen kauft Bayer sich da wirklich ein? Die WirtschaftsWoche sprach in den USA, in Indien und Deutschland mit Managern, Forschern und Kritikern. Es ist ein Einblick in ein Unternehmen, das sich mitten in einem gewaltigen Umbruch befindet. Und von dem gerade keiner sicher sagen kann, ob die Saat aufgeht.

Chesterfield: Forschen für bessere Zeiten

Im Mittleren Westen in Chesterfield, Missouri, 30 Autominuten von St. Louis entfernt, knapp 50.000 Einwohner, hübsche Einfamilienhäuser, weist eine schlichte Steintafel mit Firmenlogo den Weg zum Forschungszentrum von Monsanto. Etwa 2000 Forscher tüfteln dort an den Pflanzen der Zukunft. Chitvan Khajuria ist einer von ihnen. Aufgewachsen auf einer Farm in Punjab im Norden Indiens. Unmengen Insektenvernichtungsmittel musste der Vater über die Felder spritzen, um Reis und Weizen vor Insektenbefall zu schützen, erinnert sich der Sohn. Bedenklich für die Gesundheit, schlecht für die Böden. Khajuria suchte nach anderen Lösungen. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften war Monsanto sein Wunscharbeitgeber. Er mag die netten Kollegen und die flexiblen Arbeitszeiten.

Khajuria arbeitet daran, in die Pflanzen Proteine einzuschleusen, damit diese - statt der Giftspritze - die Insekten töten. Khajurias Versuchsanordnung erinnert an die Waschmittelwerbung früherer Tage: Links sehen sie eine mit einem Protein behandelte Pflanze, grün und kräftig. Rechts eine unbehandelte Pflanze, bräunlich und zerfressen. "Das Problem ist nur", sagt Khajuria, "dass die Schädlinge gegen das Pflanzengift resistent werden." Es ist ein ständiger Wettlauf.

Die meisten Gebäude in Chesterfield sind in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden. Lange Gänge, unterirdische Tunnel, Brauntöne bevorzugt. Damals begannen die Forscher gerade, an genverändertem Saatgut zu forschen. Mitte der Neunzigerjahre kamen die ersten Produkte auf den Markt, etwa widerstandsfähigerer Mais. Die Forscher waren vor allem mit sich selbst beschäftigt. "Wir haben es leider unterlassen, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren", sagt Technologievorstand Fraley, der schon in den Achtzigerjahren zum Unternehmen stieß. Das rächte sich.

Bald brandmarkten Umweltgruppen, vor allem in Europa, den ...

