Berlin / Potsdam (ots) - Die Gewinner des aktuellen Landeswettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2017» stehen fest. Das unabhängige Great Place to Work® Institut und seine Partner übergaben die Auszeichnungen jetzt bereits zum fünften Mal. Die Spitzenplätze in ihren Größenklassen belegen in diesem Jahr das Wohnungsunternehmen Gesobau, der Softwarehersteller Projektron und der Rewe Markt Andreas Lück. Insgesamt wurden zwölf Unternehmen aus der Hauptstadtregion für ihre besondere Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber gewürdigt. Rund 80 Prozent der Beschäftigten der Preisträger bescheinigen ihrem Arbeitgeber eine besonders gute und attraktive Arbeitsplatzkultur; in durchschnittlichen Unternehmen in Deutschland ist dies lediglich zu 56 Prozent der Fall.



Die aktuellen Preisträger «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2017» - differenziert nach Unternehmensgrößen



Preisträger in der Kategorie der großen Unternehmen mit über 250 Beschäftigten sind in diesem Jahr die städtische Wohnungsgesellschaft Gesobau aus Berlin (Platz 1), die Berliner Niederlassungen des internationalen Pharmakonzerns Pfizer (2) sowie der brandenburgische Wohnungsunternehmen-Verbund ProPotsdam (3).



Die Spitzenplätze in der Größenklasse der mittleren Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitenden belegen der Berliner Softwarehersteller Projektron (Platz 1), der Online-Bezahldienst PayPal Deutschland (2) und das Gesundheitsunternehmen BerlinApotheke Schneider & Oleski (3). Weitere Auszeichnungen erhalten der auf Umweltmanagement spezialisierte Softwareanbieter EcoIntense (4), der Cloud-Anbieter The unbelievable Machine Company (5) und das auf visuelle Sensortechnik spezialisierte Unternehmen Hella Aglaia Mobile Vision (6).



Die diesjährigen Top-Platzierungen in der Kategorie der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten gehen an den Rewe Markt Andreas Lück aus dem brandenburgischen Oranienburg (Platz 1), die Berliner Kommunikationsagentur wirDesign (2) und an die Managementberatung HRpepper aus Berlin (3).



Der Sonderpreis «Ausbildungsförderung» für besonderes Engagement von Unternehmen in der Ausbildung junger Menschen erhält in diesem Jahr die BerlinApotheke Schneider & Oleski.



Gesponsert wird der Wettbewerbssonderpreis von der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB). Weitere Partner des seit 2012 jährlich durchgeführten Great Place to Work® Landeswettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg» sind Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), der Demographie Netzwerk e. V. (ddn) sowie der ITK-Unternehmerverband SIBB e. V.. Medienpartner ist der "Tagesspiegel".



Gute Arbeitsplatzkultur zahlt sich aus



"Wir freuen uns, dass die Unternehmen unserer Metropolregion den besonderen Wert einer mitarbeiterfreundlichen Unternehmenskultur zunehmend erkennen und beherzigen", sagt UVB-Geschäftsführer Alexander Schirp. "Dies zahlt sich im wirtschaftlichen Erfolg und bei der Bewältigung wichtiger Zukunftsanforderungen unmittelbar aus."



Andreas Schubert, geschäftsführender Gesellschafter beim Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® ergänzt: "Der Nutzen einer von Werten wie Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeist geprägten Arbeitsplatzkultur ist vielfach belegt. Ausgezeichnete Arbeitgeber weisen ein signifikant höheres Engagement der Mitarbeitenden auf, profitieren von einem um bis zu 50 Prozent geringeren Krankenstand und bis zu dreifach höheren Bewerberquoten. Im Ganzen sind diese deutlich erfolgreicher und innovationsstärker."



Insgesamt hatten sich am aktuellen Wettbewerb «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2017» 46 Unternehmen aller Größen und Branchen beteiligt und freiwillig auf den Prüfstand des Great Place to Work® Instituts und dem Urteil ihrer Mitarbeitenden gestellt (Vorjahr: 39). Zwölf Unternehmen erfüllten die Auszeichnungskriterien und schafften den Sprung auf die aktuelle Besten-Liste.



Bewertungsgrundlagen und Hintergrundinformationen



Vorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführliche Mitarbeiterbefragungen in den am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen sowie eine Befragung des Managements zu förderlichen Maßnahmen der Personalarbeit. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung, Partizipation, berufliche Unterstützung und Entwicklung, betriebliche Gesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Teamgeist, Identifikation mit der Arbeit, Bindung an den Arbeitgeber und Weiterempfehlungsbereitschaft. Das unmittelbare Urteil der Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel der Gesamtbewertung aus.



Der Great Place to Work® Wettbewerb «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg» fand bereits zum fünften Mal statt. Ziel der 2012 ins Leben gerufenen Initiative ist es, die Arbeitgeber der Hauptstadtregion bei der Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkultur zu fördern und den gesamten Wirtschaftsstandort und seine Unternehmen durch ein eigenes Qualitätssiegel für gute Arbeitsplatzqualität und hohe Arbeitgeberattraktivität zu stärken.



Dachwettbewerb ist der bundesweite Great Place to Work® Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber». Dieser wird bereits seit 2002 jährlich durchgeführt; die aktuellen Gewinner werden am 16. März 2017 in Berlin gewürdigt.



Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglich



Zum Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2018» können sich interessierte Arbeitgeber aus der Hauptstadtregion ab sofort unter: www.greatplacetowork.de anmelden. Mitmachen können Unternehmen aller Branchen und Größen (ab 10 Beschäftigten), Non-Profit-Organisationen sowie öffentliche Arbeitgeber jeder Art. Alle Teilnehmer profitieren - unabhängig von einer möglichen Auszeichnung - von der fundierten Standortbestimmung zur Arbeitplatzqualität (Benchmarking) und von den wichtigen Impulsen zur Weiterentwicklung als guter und attraktiver Arbeitgeber.



Über Great Place to Work®



Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer mitarbeitendenorientierten Arbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellen Leistungsangeboten zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung als guter und attraktiver Arbeitgeber ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Untersuchungen in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln derzeit rund 80 Mitarbeitende.



