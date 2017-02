Wien - Trotz eines im Vergleich zu 2016 rückläufigen Gesamt-EUR Primärmarktes bei Corporates waren seit Jahresanfang zwei Emissionen am österreichischen EUR-Primärmarkt für Unternehmensanleihen zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach der Hybridanleihe der PORR AG Ende Januar im Volumen von EUR 125 Mio. habe auch die CA Immobilien Anlagen AG am 15.02. eine Anleihe emittiert. Die Ankündigung hierfür sei letzten Freitag erfolgt. Lanciert worden sei die Sub-Benchmarkanleihe (nicht nachrangig) am Dienstag mit einem Mindestvolumen von EUR 120 Mio., einer Laufzeit von sieben Jahren sowie einer ersten Preisindikation von 165 bis 170 Basispunkten (BP) über Mid-Swap (MS). Beim Pricing sei die Preisindikation vorgestern nach unten revidiert und am Ende mit MS+150 BP festgesetzt worden. Darüber hinaus sei das Emissionsvolumen, aufgrund des Investoreninteresses, auf EUR 175 Mio. - Orderbücher seien über EUR 340 Mio. gewesen - erhöht worden. Die mit einem 1,875% Kupon ausgestatte Fixzinsanleihe liege aufgrund ihrer Stückelung (EUR 1.000) noch zwischen 17. und 21. Februar zur Zeichnung (vorbehaltlich vorzeitigem Zeichnungsschluss) für Retailinvestoren auf.

