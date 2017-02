Liebe Trader,

die Kranichairline konnte in dieser Woche in allerletzter Minute einen drohenden Streik der Pilotengewerkschaft durch eine Einigung abwenden, was sich auch im gestrigen Handel mit einem frischen Jahreshoch im Chartverlauf wiedergespielt hat. Zudem gelang es der Lufthansa-Aktie sogar die Zwischenhochs aus November 2016 bei 13,19 Euro durch einen Schlusskurs darüber zu knacken, was nun weiteres Kurspotential freisetzen dürfte. Damit festigt sich auch der zwischen Juni und November etablierten Boden um rund 10,00 Euro und sollte der Lufthansa für die nächsten Wochen weiteren Aufschub ermöglichen. Insgesamt sollte nun eine dritte Kurswelle seit den Oktobertiefs bei 9,10 Euro in dem Wertpapier der Lufthansa-Aktie folgen und macht ein Investment durchaus attraktiv.

Long-Chance:

Über ein direktes Long-Engagement in die Lufthansa-Aktie können Marktteilnehmer an einem Kursschub zunächst bis 14,00 Euro partizipieren, nach einem kleineren Pullback sollte es im weiteren Verlauf sogar an die markante Hürde um 15,00 Euro weiter aufwärts gehen. Hierauf können nun interessierte Anleger über entsprechende Long-Instrumente setzen und eine schöne Rendite binnen weniger Handelswochen erzielen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung ist zunächst nicht höher als 13,00 Euro anzusetzen, darunter könnte es nämlich zurück auf die kürzlich geknackte Trendlinie um 12,50 Euro wieder abwärts gehen. Deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild bei einem Bruch dieser, dann drohen nämlich Rücksetzer auf rund 12,00 Euro, sowie im weiteren Verlauf auf die Jahrestiefs bei 11,21 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 13,34 Euro

Kursziel: 14,00 / 15,00 Euro

Stopp: < 13,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,34 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13,34 Euro; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

