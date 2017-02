Am Widerstand bei ca. 24,92 Euro wurden Ende Januar Gewinne mitgenommen. In den Tageskerzen zeigte sich ein kurzfristiger Stimmungsumschwung. Seitdem schwächelt der Wert und testete in den vergangenen Handelstagen eine Unterstützung bei ca. 22,60 Euro. Zum Wochenschluss wird diese Unterstützung nochmals erreicht und der seit September 2016 laufende Aufwärtstrend verlassen. Ein Schwächeanzeichen ...

