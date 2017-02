Klartext: Daimler und Osram

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Daimler AG hat bekanntlich bereits die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht.

Wenn ich mir da so die Reaktion des Aktienkurses anschaue, dann hat das nicht besonders beeindruckt - war wohl eher ein "Non-Event", wie es im Börsenjargon so schön heißt. Doch als an den Fundamentaldaten interessierter Börsianer habe ich mir die Daimler-Geschäftszahlen natürlich angeschaut. Hier die Eckdaten: Der Umsatz ist bei Daimler von 149,467 Mrd. Euro auf 153,261 Mrd. Euro gestiegen - das ist ein Plus von 3% (wechselkursbereinigt). Absolut gesehen ist das wirklich eine beeindruckende Zahl, finde ich. Von dem Geld flossen 5,889 Mrd. Euro in Sachinvestitionen, ein Zuwachs von 16%.

Daimler Aktie: KGV 2016 von rund 8,5

Das Konzernergebnis stieg um 1%, von 8,711 Mrd. Euro auf 8,784 Mrd. Euro. Holla. Und entsprechend verbesserte sich auch das Ergebnis pro Aktie um 1%, von 7,87 auf 7,97 Euro. Damit errechne ich bei der Aktie auf Basis des Gewinns 2016 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5. Einstelliges KGV ist bei einem DAX-Titel grundsätzlich eine feine Sache (im Sinne einer günstigen Bewertung). Bei einer Dividende von 3,25 Euro errechnet sich ohne Berücksichtigung von Abzügen eine Dividendenrendite von rund 4,8%. Finde ich alles durchaus gut, aber neu ist das nicht - und deshalb lockte es kaum neue Käufer hinter dem Ofen hervor, sozusagen.

Dann der Blick auf Osram:

Bei der OSRAM Licht AG (kurz: "Osram") - einer ehemaligen Siemens-Tochter, noch immer hält Siemens einige Prozent am Unternehmen - weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Deshalb hat OSRAM bereits diesen Monat die Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Osram-Geschäftsjahres veröffentlicht, und diese Woche fand die OSRAM-Hauptversammlung statt. Kurz vorher hat das Unternehmen im Zeitraum 6.-12. Februar noch 48.242 eigene Aktien zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufkurs lag demnach bei 55,2128 Euro. Dieser Wochenwert ist nicht besonders beeindruckend - aber seit dem Start des laufenden Aktienrückkaufprogramms am 11. Januar 2016 sind bis zum 12. Februar 2017 insgesamt 7.543.317 eigene Aktien zurückgekauft worden. Das kann sich doch sehen lassen.

Osram Licht AG: Dividende von 1,00 Euro pro Aktie

Zur Hauptversammlung: Da gab es überhaupt keine Überraschungen, so wie ich das sehe. Denn alle Tagesordnungspunkte wurden mit hohen Mehrheiten über 90% (die meisten mit über 99% Zustimmung) durchgewunken. Gegenanträge gab es überhaupt keine. Beim Punkt Gewinnverwendung wurde beschlossen, eine Dividende von 1 Euro brutto je Aktie auszuschütten, netto gibt es da natürlich die bekannten Abzüge. Diese Dividende soll ab dem 17. Februar von den Depotbanken ausgezahlt werden. Alles in allem "keine besonderen Vorkommnisse", wie es so schön heißt.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "Gib nicht zu schnell dein Wort, so brauchst du's nicht zu brechen. Viel besser ist es, mehr zu halten als zu versprechen." - Friedrich Hebbel

