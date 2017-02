Lieber Leser,

fragen Sie sich, warum der Ölpreis trotz des Rekordaufbaus der US-Bestände in der vergangenen Woche stabil bleibt? Und auch trotz der stetig steigenden Anzahl an aktiven Ölbohrplattformen und steigenden US Ölproduktion? Dann haben Sie womöglich in diesen Tagen die Antwort dafür bekommen.

Die OPEC kämpft mit allen Mitteln gegen ein Überangebot an und hat diesen Kampf nun in dieser Woche mit einer noch nicht bestätigten Ankündigung über Reuters bekannt gegeben. Demnach ...

