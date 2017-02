Die Kooperation zwischen der Lufthansa und dem einstigen Erzrivalen Etihad nimmt mittlerweile Gestalt an. Ab Anfang des Monats erhalten Etihad-Flüge von Abu Dhabi nach Frankfurt und München eine Lufthansa-Flugnummer.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr will die Flugpartnerschaft mit Etihad auf bestimmte Strecken begrenzen, die die Lufthansa alleine nicht anfliegen will. "Tatsache ist, dass es Destinationen gibt, die wir nicht anbinden können", sagte Spohr in einem Interview mit dem "Manager Magazin". Dazu zählten etwa Fluge in das Golf-Emirat Abu Dhabi. Bei den niedrigen Preisen lohnten sich eigene Flüge dorthin nicht, weshalb man mit Etihad zusammenarbeite, die dort ihre Heimatbasis betreibt. Denkbar seien noch weitere solche Ergänzungen, etwa in die pakistanische Stadt Karachi.

