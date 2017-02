Die erste Aufwärtstrendlinie ist gebrochen - jetzt könnten bei Medigene (ISIN DE000A1X3W00) weitere folgen. Dabei fing es ganz harmlos an: Dis bullishe Seite sah sich bloß nicht bemüßigt, wieder in Aktion zu treten. Seitwärts ist doch nicht tragisch, mochte sich da mancher gedacht haben. In Chartbildern wie bei Medigene ein Irrtum.

Es stimmt schon, die Aktie ist "nur" deswegen durch die Dezember-Aufwärtstrendlinie gerutscht, weil der Kurs seitwärts herausgelaufen ist, während die Trendlinie weiter stieg. Aber zugleich kam die Aktie auch nicht mehr an ihrer 20-Tage-Linie vorbei. Das summierte sich zu dem Eindruck, dass niemand zugreifen will. Und diejenigen, die hier seit dem Herbst starke Gewinne verbucht haben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...