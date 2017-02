Die Analysten von SRC Research haben ihr Kursziel für die Aktien der s Immo von 12,00 Euro auf 13,00 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" bestätigten sie. Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr notiert das Papier um 0,97 Prozent höher bei 11,45 Euro.

Der heimische Immobilienkonzern hatte zu Beginn der Woche bekannt gegeben, für das Geschäftsjahr 2016 ein sehr hohes Ergebnis aus der Immobilienbewertung zu erwarten, hieß es in der jüngsten Studie von SRC-Analyst Stefan Scharff. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 mit einem Bewertungsergebnis von knapp 85 Mio. Euro rechnet der Konzern aktuell mit mehr als einer Verdoppelung.

Die Experten sind sich sicher, dass alle Geschäftsbereiche (Deutschland, Österreich, CEE, SEE) zu dem positiven Ergebnis beigetragen haben, allerdings dürfte Deutschland dabei für den Löwenanteil von 75 Prozent verantwortlich sein. Grund dafür seien die Preissteigerungen bzw. Renditerückgänge am deutschen Markt, und hier vor allem in Berlin, konstatiert Scharff. Das Jahresergebnis 2016 wird am 5. April veröffentlicht.

Für das Geschäftsjahr 2016 der s Immo prognostiziert SRC-Analyst Stefan Scharff einen Gewinn von 2,67 Euro je Aktie. Für die Folgejahre werden 0,86 (2017) und 0,90 (2018) Euro je Aktie erwartet. Die Dividendenschätzungen liegen bei 0,33 (2016), 0,36 (2017) und 0,40 (2018) Euro je Aktie.

Analysierendes Institut SRC Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mad/mik

AFA0102 2017-02-17/14:50

ISIN: AT0000652250