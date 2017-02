Liebe Trader,

nach einem Verlaufshoch bei 101,11 US-Dollar im November 2015 beendete das Wertpapier von L Brands seinen bisherigen Aufwärtstrend und schlug anschließend in die Gegenrichtung um. Dabei fielen die Kursnotierungen bis Mai letzten Jahres auf ein vorläufiges Tief von 60,00 US-Dollar zurück, nach einer zwischengeschalteten Erholung aus 79,67 US-Dollar nahm die Aktie wieder ihre übergeordnete Trendbewegung auf und setzte zuletzt sogar unter die Marke von 60,00 US-Dollar zurück. Doch das Wertpapier kann sich an keiner markanten Horizontalunterstützung festhalten, weil in diesem Bereich schlichtweg keine vorhanden ist. Damit dürften weitere Kursabgaben vorprogrammiert sein und erlauben es Anlegern kurzfristig weitere Short-Positionen aufzubauen.

Short-Chance:

Vom aktuellen Kursniveau aus sind weitere Rücksetzer denkbar und sollten zunächst in den Bereich von 56,30 US-Dollar weiter abwärts reichen. Darunter kann es schließlich auf das markante Supportlevel bei 51,50 US-Dollar abwärts gehen und ermöglicht es auf Sicht von wenigen Wochen Short-Positionen einzugehen. Ein entsprechender Stop sollte zunächst tiefer als 60,70 US-Dollar angesetzt werden. Aber erst wenn L Brands wieder über das Niveau von 62,24 US-Dollar sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis ansteigt, könnte eine größere Erholungsbewegung zurück an die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 70,17 US-Dollar starten. Anleger sollten noch beachten, am 22. Februar 2017 bringt das Unternehmen Quartalszahlen heraus, die sicherlich einen markanten Einfluss auf den weiteren Kursverlauf nehmen sollte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 57,48 US-Dollar

Kursziel: 56,30 / 51,50 US-Dollar

Stopp: > 60,70 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,22 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



L Brands Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 57,48 US-Dollar; 14:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.