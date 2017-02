Unilever hat eine Übernahmeofferte von Kraft erhalten. Die Unilever-Aktie geht daraufhin nun durch die Decke. Allerdings hat Unilever die Offerte wohl bereits abgelehnt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Offerte und die Kraft-Aktie. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit Square, AT&T, T-Mobile US, TripAdvisor und Priceline auseinander. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.