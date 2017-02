Der Start in das laufende Börsenjahr war gar nicht einmal so schlecht. Der DAX konnte doch recht ordentlich zulegen und betrachtetet man die Saisonalität, so gilt ein starker Januar als recht positiver Indiaktor für das laufenden Börsenjahr. Wie haben sich die wikifolio-Trader vor diesem Hintergrund positioniert? Wo haben sich im Januar die Anlegerlieblinge versteckt? Nikolaos Nicoltsios, wikifolio.com, bei Börse Stuttgart TV.