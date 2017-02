BB Biotech hat am Freitag ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2016 vorgelegt. Hier gab es erwartungsgemäß keine Überraschungen. Die konsolidierten und geprüften Zahlen für das Gesamtjahr 2016 ergeben einen Nettoverlust von 802 Millionen Schweizer Franken gegenüber einem Jahresüberschuss von 653 Millionen Franken im Vorjahr. Trotz eines für Biotech-Anleger schwierigen Jahres hat BB Biotech das Jahr mit einer Gesamtrendite von 0,3 Prozent in Franken und 1,9 Prozent in Euro knapp im Plus abschließen können. Der Innere Wert beendete das Jahr mit einer negativen Rendite von 19,1 Prozent in Franken, 17,6 Prozent in Euro und 20,6 Prozent in Dollar und damit leicht besser als der Nasdaq Biotech Index. Die Aktienkursentwicklung wurde maßgeblich durch die Auflösung des Abschlags zum Inneren Wert beeinflusst.

