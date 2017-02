Das Übernahmekarussell in der Medienbranche dreht sich weiter: Laut einem Bericht der italienischen Zeitung Il Sole 24 Ore will der britische Pay-TV-Konzern Sky die Bezahlfernseh-Tochter "Premium" von Mediaset übernehmen. Die Verhandlungen befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Bestätigen wollten die beiden Konzerne die Meldung bislang aber nicht.

