In der Türkei sitzen zahlreiche Journalisten in Haft. Menschenrechtsorganisationen halten die Anschuldigungen häufig für konstruiert. Nun ist erstmals ein deutscher Journalist in Polizeigewahrsam genommen worden.

Erstmals ist während des Ausnahmezustandes in der Türkei ein deutscher Journalist in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Türkei-Korrespondent der "Welt", Deniz Yücel, hatte sich der Polizei in Istanbul bereits am vergangenen Dienstag gestellt, wie seine Redaktion am Freitag bestätigte. Den Anwälten ...

