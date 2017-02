FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen ruft Erdgasfahrzeuge bis einschließlich des Modelljahres 2014 in die Werkstätten. Betroffen sind die Modelle Touran, Passat und Caddy, wie der Wolfsburger Konzern am Freitag mitteilte. Bei diesen Fahrzeugen sollen die Gastanks ausgetauscht werden. Der Rückruf sei freiwillig und vorsorglich, so VW. In Deutschland seien 6.270 Fahrzeuge betroffen.

Die Gasflaschen müssen laut Unternehmen wegen äußeren Einflüssen regelmäßig überprüft werden. Geschehe dies nicht, bestehe das Risiko, dass eine möglicherweise beschädigte Außenhülle nicht mehr den erforderlichen Korrosionsschutz aufweise.

February 17, 2017

